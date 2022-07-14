Güncel akaryakıt fiyatları: Benzine indirim LPG'ye zam

Brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

cumhuriyet.com.tr
14 Temmuz 2022 Perşembe, 09:41
Güncel akaryakıt fiyatları: Benzine indirim LPG'ye zam
Abone Ol google-news

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Dün tekrar 100 doların altına düşen brent petrol, benzinde indirim haberini de beraberinde getirdi. 

NTV'de yer alan habere göre güncel akaryakıt pompa fiyatları;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25 lira 37 kuruştan satılıyor.

Fiyatı düşen benzinin litresi ise ortalama 23.66 TL'den satılıyor.

 

Fiyatı artan LPG ise 11 lira oldu. 


benzin LPG motorin akaryakıt Döviz kuru
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler