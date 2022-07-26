Son Dakika: Benzine indirim geldi
Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 92 kuruş, benzinde ise 50 kuruş indirime gidildi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
FİYATLARA YANSIDI
Motorinde yapılan 92 kuruşluk indirim gece yarısından itibaren fiyatlara yansıdı.
NTV'de yer alan habere göre, benzinde de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş indirim yapıldı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 22,72 liradan satılıyor. İndirim sonrası benzinin litresi 22,22 liraya düşecek.
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