Akaryakıt istasyonlarında pompaların ayarı bozuldu! Benzine indirim geldi

25 Kasım 2022 Cuma, 09:16

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

En son 4 Kasım tarihinde LPG'nin litresi 49 kuruş artmıştı.

Dün (24 Kasım) motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzine ise 55 kuruş zam yapılmıştı.

BENZİNDE İNDİRİM

Bugün (25 Kasım) bu sefer 45 kuruş indirim geldi. Bu dalgalanma uluslararası piyasalardaki fiyat hareketinden kaynaklanıyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Motorin litresi 23.84 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 23.99 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.34 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 24.02 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.34 liradan satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.