Akaryakıt istasyonlarında pompaların ayarı bozuldu! Benzine indirim geldi
Akaryakıt istasyonlarında pompaların ayarı bozuldu. Benzine dün 55 kuruş zam yapılmıştı. Bu sefer ise indirim geldi.
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
En son 4 Kasım tarihinde LPG'nin litresi 49 kuruş artmıştı.
Dün (24 Kasım) motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzine ise 55 kuruş zam yapılmıştı.
BENZİNDE İNDİRİM
Bugün (25 Kasım) bu sefer 45 kuruş indirim geldi. Bu dalgalanma uluslararası piyasalardaki fiyat hareketinden kaynaklanıyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Motorin litresi 23.84 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.16 liradan satılıyor.
Ankara
Motorin litresi 23.99 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.34 liradan satılıyor.
İzmir
Motorin litresi 24.02 liradan satılıyor.
Benzinin litresi 20.34 liradan satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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