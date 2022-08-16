Akaryakıt satışlarında yeni dönem: 'Maktu değil, nispi kâr'

16 Ağustos 2022 Salı, 15:21

Özellikle akaryakıt fiyatlarının yükseldiği dönemde ciddi sermaye kaybına uğrayan akaryakıt bayilerinin satış fiyatı ne olursa olsun aynı kârı elde etmelerini içeren sistem değişiyor. Uzun süredir bu durumdan şikayetçi olan ve sık sık bakanlıklarla bürokrasinin kapısını çalan akaryakıt bayilerinin sistem değişikliğine ilişkin talebi kabul gördü.

Motorin ve benzin fiyatlarının 30 lira sınırına dayandığı dönemlerde daha çok olmakla birlikte, fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenen akaryakıt bayileri için yeni bir dönem başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası( PÜİS) Başkanı İmran Okumuş, DÜNYA’dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre, mevcut sistemin 1286 akaryakıt bayisi için sürdürülebilir olmaktan tamamen çıktığını bildirdi.

Satış fiyatı ne olursa olsun aynı miktarda kâr uygulanmasının büyük haksızlık olduğunu belirten Okumuş, bunun yerine nispi kâr sistemine geçilmesi yönündeki taleplerinin kabul edildiğini aktardı.

İmran Okumuş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile uzun süredir yaptıkları görüşmelerin olumlu sonuçlandığını ve kısa zamanda maktu yerine oransal kâr sistemine geçilmesini beklediklerini dile getirdi.

“SEKTÖR CAN ÇEKİŞİYOR”

Akaryakıt bayilerinin giderek artan maliyetler sebebiyle ayakta kalmakta büyük güçlük çektiklerini söyleyen İmran Okumuş, birçok bayinin sermaye kaybına uğradığını aktardı. Asgari ücrete yıl ortasında yapılan zammın zaten kuruşlarla ölçülen kâr marjıyla çalışan bayileri zor durumda bıraktığını ifade eden Okumuş, yılbaşında yapılacak yüksek oranlı artışın ise bu durumun etkisini artırmaya yol açacağını anlattı.

Yanı sıra bankaların çok yüksek oranlı kart komisyonunun da sektörü etkilediğini vurgulayan Okumuş, mevcut kâr payları ile kart komisyonlarını bile karşılayamayacak durumda bayilerin olduğunu ifade etti. Sektörün adeta can çekiştiğini belirten Okumuş, “Kar marjında yüzdeye dönüş için Hazine ve Maliye Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve EPDK ile görüştük. Makul önerilerimizi olumlu karşılıyorlar, kuruşla belirlenen kâr marjının yetersiz olduğunu kabul ediyorlar. Bayilerin ticaretini sürdürebilmeleri için kuruştan yüzdeye dönüş mecburiyet oldu” dedi. İmran Okumuş, bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu söyledi. Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.

BRÜT KÂR YÜZDE 6’NIN ALTINDA

Türkiye’de 12 bin 826 bayi bulunduğunu ve büyük kısmının zorlandığını aktaran İmran Okumuş, sistem değişikliğinde devletin vergi kaybının olmayacağının altını çizdi. Mevcut akaryakıt fiyatlarıyla brüt kâr marjının yüzde 6’nın altında olduğunu söyleyen Okumuş, bayinin yaşayabilmesi için gerekli olan oranın ise yüzde 9 civarında olduğunu belirtti.