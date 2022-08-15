Son Dakika: Akaryakıt zammı geri alındı!

15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:48

Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.