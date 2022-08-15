Son Dakika: Akaryakıt zammı geri alındı!
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün motorine geleceği söylenen 1 lira 26 kuruşluk zam için önce kesinleşti denildikten sonra bu kez de zammın geri alındığı söylendi.
Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.
NTV'de yer alan habere göre; yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.
Video Haberler
- Kurye, motosiklet çalmaya çalışan hırsızın üzerine uçtu
- Şile'de duraktaki taksiciye saldırı!
- Fethiye’de paraşütler birbirine dolaştı: 4 yaralı
- Kamyonun düştüğü baraka Ergün Penbe'nin babasının çıktı
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- Sümela Manastırı'nda 9'uncu ayin
- Dans eden temizlik işçisi Kıraç konserinde
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- Pazarcılar pahalılığı tane hesabıyla anlattı
- 'Tencere kaynıyor ama içine atacak bulabilecek miyiz?'
En Çok Okunan Haberler
-
- Promosyonlarda engel
- 'Duyduğum en çılgın adaylık senaryosu...'
- 'Anketlerde seçilemeyeceğini görürse...'
- 'Takı' kavgasında ikinci perde
- Fazıl Say’ın ‘hayal kırıklığı’
- Metro İstanbul'dan 'sefer iptali' açıklaması
- 'Acaba ona oynanan bir oyun mu bu, arkasındayız'
- İndirim gelmedi, müdürler gitti
- 'Kıyamam ben sana'
- Erzurum'da başpehlivan Rıza Yıldırım oldu!