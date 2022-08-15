Son Dakika: Akaryakıt zammı geri alındı!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Bugün motorine geleceği söylenen 1 lira 26 kuruşluk zam için önce kesinleşti denildikten sonra bu kez de zammın geri alındığı söylendi.

cumhuriyet.com.tr
15 Ağustos 2022 Pazartesi, 17:48
Son Dakika: Akaryakıt zammı geri alındı!
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Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik fiyat artışı yapılmıştı.

NTV'de yer alan habere göre; yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.


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