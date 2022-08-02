Akaryakıt ürünlerinden fuel oil ve Kalorifer yakıtına zam
Gece yarısı kalyak ile yüksek kükürtlü fuel oil zamlandı.
Akaryakıt ürünlerine zam geldi. Fuel oilin litre fiyatı gece yarısı 1 lira 14 kuruş zamlandı.
Milli gazetenin haberine göre, Kalorifer yakıtının (kalyak) litre fiyatı ise 76 kuruş arttı. Yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatına da 66 kuruş zam geldi.
Gelen yeni zamların ardından:
İstanbul Avrupa Yakası’nda fuel oilin fiyatı 17,75 TL/lt; kalorifer yakıtının fiyatı 20,51 TL/lt ve yüksek kükürtlü fuel oilin fiyatı ise 13,01 TL/lt oldu.
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