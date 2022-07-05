Son Dakika: Benzin zammı geri çekildi

05 Temmuz 2022 Salı, 17:39

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları da sürekli değişiyor.

Yurttaşlar akaryakıtta yaşanan bu fiyat değişikliklerini takip etmekte zorlanıyor.

6 Temmuz çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubuna 96 kuruşluk bir zam gelmesi bekleniyordu.

Pompa satış fiyatlarına yansıyacağı söylenen benzin zammı iptal edildi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.69, benzinin litresi ise 25.20 liradan satılıyor.