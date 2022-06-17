Otobüs bileti fiyatları isyan ettirdi: 'Bugün gömlekle yarın atletle gezeceğiz artık'
Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Akaryakıt zamları, otobüs firmalarını da ciddi bir şekilde etkiledi. Cumhuriyet TV'ye konuşan yurttaş ve şoförler, kontak kapatma aşamasına gelindiğini ve yurttaşın bu zamlar altında ezildiğini söyledi.
Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamlar otobüs firmalarını vurdu. Bilet fiyatlarını doğrudan etkileyen motorinin litre fiyatının 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından, bilet fiyatları artık günlük olarak değişim gösteriyor.
Maliyetlerinin bilet fiyatlarını karşılamadığını söyleyen otobüs firmalarında yeni dönem başlıyor. Otobüs seyahatlerinde rezervasyon dönemi bitti. Artık bilet fiyatları günlük olarak belirlenecek.
Cumhuriyet TV'ye konuşan şoförler ve yurttaşlar, mazot fiyatlarından dolayı seyahat edemediklerini ve gelirlerinin ciddi oranda düştüğünü söyledi.
'KRİZ YOK DİYEN YALAN SÖYLÜYOR'
Şimdiye kadar AKP'ye oy verdiğini ancak artık ekonomik krizden dolayı desteklemediğini söyleyen bir yurttaş, "Elini vicdanına koyacak. Şu otobüslerin haline bakın. Kriz yok diyenler yalan söylüyor. Yine zam geliyor. Kendi arabalarının deposu dolu gidiyor" ifadelerini kullandı.
'SEFERLERİNİ İPTAL EDEN FİRMALAR VAR'
Mazot fiyatlarının geri çekilmesi gerektiğini söyleyen yurttaş, yoksul kesimin gitgide daha da çok yoksullaştığını söyledi ve ekledi: "Şimdiye kadar tüm oylarım Erdoğan'aydı. Bunu yapmayacaktı, vatandaşı bu kadar ezmeyecekti. Acısını halktan çıkarıyor."
Benzine gelen zamlardan dolayı giderlerinin arttığını ve kazançlarının ciddi oranda düştüğünü belirten şoförler, sözlerine şu şekilde devam etti:
- Mazot pahalılandıkça bilet de artacak. Biz de para kazanmıyoruz şu an.
- Yediğimiz yemeklerin bile fiyatı değişti, şahsi masraflarımız ikiye katlandı.
- Bir arabanın lastik, yağ, bakım gideri var. Sadece mazot gideri yok. Seferlerini iptal eden firmalar var.
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