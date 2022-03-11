Akaryakıt zamları, nakliye masraflarını katladı

11 Mart 2022 Cuma, 04:00

AKP, son dönemde motorin (mazot) ve benzine yaptığı zamlarla, nakliye masraflarını yurttaşın sofrasına ortak etti.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, gıdada taşıma giderlerinin son üç günde yüzde 10, yılın ilk 69 gününde ise yüzde 80 arttığına dikkat çekti. Yalım, sorunu 9 Mart tarihli fiyatlarla şöyle örneklendirdi:

“İstanbul’daki bir gıda toptancısı Antalya’dan 1 kilo ürünü ücretsiz alsa bile bunu kente getirdiğinde, üzerine hiç kâr koymadan satmaya kalksa kendisine maliyeti 1.10 TL. Ki buna normalde, tarladaki üreticinin payı, komisyoncu ücreti, hal ücreti, KDV ve şehir içi nakliye ücreti, satıcı kârı gibi kalemleri de eklemek gerekiyor. Gıda ürünlerinin Antalya’dan İstanbul’a taşınabilmesi için 20 ton kapasitesi olan bir TIR’ın gidiş-dönüş 1600 kilometre yol yapması gerekiyor. Bir aracın yalnızca gidişteki yakıt ücreti 7 bin 341 TL. Geri dönüşü var, köprü geçişi, Osmangazi Köprüsü geçişi var, şoförün kişisel giderleri, araç bakım eklendiğinde rakam 22 bin TL’ye yükseliyor. Bu da ton başına 1100 TL, kilo başına da 1.10 TL maliyet çıkarıyor.”

Nakliye maliyetinin üç günde yüzde 10 arttığını söyleyen Yalım, “Bu ürünler tarladan bedava bile alınsa kilogramını gıda toptancısı 1.10 TL’ye satmak zorunda. Şöyle örnek verelim 10 kilogramlık bir karpuzun nakliye maliyeti 11 TL olmuş durumda. Bir demet maydanoz yaklaşık 150 gram gelse nakliye bedeli 17 kuruş. Daha üç gün önce bu ürünlerin kilogram başına nakliye maliyeti 1 TL idi” diye konuştu.

"69 GÜNDE YÜZDE 80"

Yalım, 1 litre motorinden yaklaşık 8 TL KDV ve ÖTV alındığına da dikkat çekerek “Çoğu nakliyeci, ürünü yükleyince zamlara yolda yakalanıyor ve maliyeti yükseliyor. Bu da nakliyecileri zor durumda bırakıyor” değerlelndirmesini yaptı. Yalım, 1 Ocak 2022’de 12,74 TL’lik mazot fiyatıyla İstanbul’a tek yön gidişin 4 bin 77 TL olduğunu anımsatarak bugün aynı rotada maliyetin 7 bin 341 TL’ye yükseldiğini vurguladı. Yalım, “Yani 69 günde yüzde 80 artışla geldiğimiz nokta bu” dedi.