Akaryakıt fiyatlarına zam mı geldi? İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları
Benzin, dizel (motorin), otogaz (LPG) fiyatlarına zam haberi, dün (9 Mart 2022 Çarşamba günü) kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Bir gün arayla motorine 2 lira 25 kuruş, benzine 79 kuruş zam geleceğini açıklayan EPGİS, gelen tepkiler üzerine zam kararının iptal edildiğini duyurdu. İşte, akaryakıt fiyatlarında son durum...
Akaryakıt fiyatlarına son 7 günde her gün zam yapılması, kamuoyunda büyük tepki topladı. Koronavirüs salgınının getirdiği ekonomk darboğaz, dövizin yükselmesi gibi olumsuz etkenlere Rusya-Ukrayna savaşı da eklenince benzin, motorin (dizel), LPG (otogaz) fiyatlarına zam kaçınılmaz oldu. Zammın ÖTV'den karşılanmasını sağlayan Eşel Mobil Sistemi'nin de (EMS) devre dışı kalmasıyla gelen zamlar, doğrudan tüketiciye yansıyor.
AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELDİ?
Benzin ve dizel (motorin) fiyatlarına son olarak 8 Mart 2022 Salı günü zam geldi. Benzinde 83 kuruş, motorinde 1,52 TL zammın ardından güncel fiyatta benzin 19,51 TL, motorin 21,28 TL oldu.
9 Mart 2022 Çarşamba günü ise benzine 79 kuruş, motorine 2,25 TL zam yapıldığı açıklandı. Fakat gün içerisinde zammın geri çekildiği Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali
10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 0,79
Motorinde 2,25 TL/LT
olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir."
Öte yandan otogaza (LPG) 11 Mart 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 46 kuruş zam yapılacağı öne sürüldü. Toplam 7 günde gelen zamların oranı yüzde 60'a ulaştı.
BENZİN, MOTORÜN (DİZEL), LPG (OTOGAZ) FİYATLARI NE KADAR?
* İstanbul'da benzinin litresi 20 lira 36 kuruştan, motorinin litresi 22 lira 86 kuruştan, LPG'nin litresi 10 lira 63 kuruştan satılıyor.
* Ankara'da benzinin litresi 20 lira 45 kuruştan, motorinin litresi 22 lira 91 kuruştan, LPG'nin litresi 10 lira 84 kuruştan satılıyor.
* İzmir'de benzinin litresi 20 lira 46 kuruştan, motorinin litresi 22 lira 91 kuruştan, LPG'nin litresi 10 lira 57 kuruştan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Petrol Piyasası Kanunu gereği 1 Ocak 2005 tarihi itibarıyla Serbest Fiyatlandırma Sistemi'ne geçildi.
Bu sistem ile sektördeki akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor veya bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta serbest.
Türkiye'de akaryakıt pompa fiyatları, rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.
Rafineri fiyat oluşumu şöyle:
Gümrüksüz rafineri fiyatı + ÖTV + EPDK payı = Rafineri Satış Fiyatı (KDV hariç)
GÜMRÜKSÜZ RAFİNERİ FİYATI NE DEMEK?
Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan CIF Akdeniz ürün fiyatları, 'gümrüksüz rafineri fiyatı' anlamına gelir.
Türkiye'de bu piyasa izlenir, son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşur.
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