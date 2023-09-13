Akaryakıt zamların ardı arkası kesilmiyor! Deponun yarısı vergiyle doluyor...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla ÖTV ve KDV oranının artırılması akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Motorinin litresi 40 TL'yi aşarken bunun 13,80 TL'si vergiden oluştu.
Akaryakıtta Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV 7,05 TL’ye yükseltildi.
Akaryakıt ürünlerinden ise alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) 6 ayda bir üretici enflasyonu oranında zam gelmesini öngören teklif de kabul edildi. KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.
LİTRESİNDEN 13,80 TL VERGİ ALINIYOR
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam etti.
X hesabında paylaşım yapan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün hesabına göre, bir depo motorinin yarısı vergiyle dolmaya başladı.
Ankara merkezde litre fiyatı 40,54 TL olan motorinin; 6,75 TL’si KDV ve 7,05 TL’si ÖTV olurken toplam vergi 13,80 TL oldu.
Yurttaş, 45 litrelik bir depo motorin için yani 1.203 liralık ürüne 621 lira vergi ödeyip 1.824 liraya almaya başladı.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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