CHP'li Karakoz: Akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin kaldırılsın

Yayınlanma: 11.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 11.09.2023 - 11:14

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin sıfırlanması için TBMM Başkanlığına kanunun teklifi verdi.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7/A maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinde değişiklik yapılarak toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıtta ÖTV ve KDV’nin kaldırılmasını öneren CHP’li Karakoz; “14 Mayıs 2023 tarihinden hemen önce 19 lira civarında olan mazotun litre fiyatı, 8 Eylül 2023 itibariyle 37 lirayı aştı. Akaryakıta gelen zamlar nedeniyle, belediyelerin yaptığı toplu ulaşım hizmetleri zorlu bir sürece girmiştir. Sürekli yükselen akaryakıt fiyatları hem yerel yönetimlerin ekonomik olarak zorlanmalarına hem de kısıtlı olan bütçelerini ciddi şekilde zora sokmuştur. Okullar açıldı. Öğrencilerin ve velilerin üzerindeki ulaşım yükünün hafifletilmesi için belediye otobüslerinde ve toplu taşıma araçlarında kullanılan akaryakıttan KDV ve ÖTV alınmamalı ve indirim hemen ulaşım ücretlerine yansıtılmalıdır” ifadeleri kullandı.

TOPLU ULAŞIMDA KULLANILAN AKARYAKITTA KDV VE ÖTV ALINMASIN

CHP’li Evrim Karakoz; “Toplu ulaşıma yapılan zamlardan sonra, toplu taşıma araçlarıyla işe gidip gelenlerin ulaşıma harcadıkları para çok yükselmiştir. Vatandaşımızın bu durumla baş edebilmesi ancak ulaşım ücretlerinin azalmasıyla mümkündür. Bu da toplu taşıma araçlarıyla ulaşım hizmeti veren belediyelerin ulaşım fiyatlarında indirim yapmasından geçer. Hem vatandaş hem de yerel yönetimler için görünen tek çıkış yolu; toplu taşıma araçlarına aldıkları akaryakıttan ÖTV ve KDV’nin sıfırlanmasıdır. Bunun içinde yasal bir düzenleme yapılması şarttır. Yapılacak düzenleme ile hem toplu taşıma hizmetinin fahiş akaryakıt fiyatları karşısında yaşadığı krizden kurtulmasına önemli bir katkı sağlanacak hem de yurttaşlarımızın toplu taşımayı daha ucuza kullanabilmesinin önünü açacaktır” diye konuştu.