Son dakika... Motorinin ardından benzine de dev zam! Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları... (13 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)
Son dakika... Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Son olarak motorine gelen zammın ardından benzine de zam yapıldı. İşte 13 Eylül 2023 benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.
40 LİRAYI AŞTI
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.
BENZİNE DE DEV ZAM
Motorin fiyatlarına 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul
Motorin litresi 40.03 TL
Benzinin litresi 36,87 TL
Ankara
Motorin litresi 40.57 TL
Benzinin litresi 37,44 TL
İzmir
Motorin litresi 40.75 TL
Benzinin litresi 37,54 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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