Son dakika... Motorinin ardından benzine de dev zam! Benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları... (13 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)

Yayınlanma: 13.09.2023 - 08:54

Güncelleme: 13.09.2023 - 09:16

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

40 LİRAYI AŞTI

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

BENZİNE DE DEV ZAM

Motorin fiyatlarına 2 lira 3 kuruşluk zam gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre; benzine ise 14 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş zam bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 40.03 TL

Benzinin litresi 36,87 TL

Ankara

Motorin litresi 40.57 TL

Benzinin litresi 37,44 TL

İzmir

Motorin litresi 40.75 TL

Benzinin litresi 37,54 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.