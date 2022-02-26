Akaryakıt zammı İETT'yi de zora soktu!
Akaryakıta gelen fahiş zam İEET’yi de vurdu. Zamma tepki gösteren İETT Genel Müdürü Alper Bilgili son 2 ayda akaryakıt fiyatlarının yüzde 50 arttığına dikkat çekerek “Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, sadece akaryakıt maliyetini bile karşılayamaz duruma geldi” dedi.
Benzine 1.61 TL, motorine 1.51 TL gelen zam, İstanbul'da toplu ulaşımının bel kemiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşu İETT'yi de zora soktu.
İETT Genel Müdürü Alper Bilgili sosyal medya hesabından fahiş zamma tepki gösterdi.
Bilgili “Motorin bugün 17 Lira oldu. Son iki ayda akaryakıt fiyatları %50 arttı. Mevcut bilet fiyatları ile toplam gelir, SADECE AKARYAKIT MALİYETİNİ bile karşılayamaz duruma geldi” paylaşımında bulundu.
Paylaşımında yardım çağrısı anlamına gelen “SOS” emojisi de koyan Bilgili 26 Şubat itibari ile KDV'li son fiyatları şöyle paylaştı:
*Kurşunsuz benzin 16.77 TL, Motorin Ultraforce 17.01 TL, Motorin EcoForce 16.98 TL.
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