Akaryakıta büyük zam kapıda: İşte güncel fiyat listesi...

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Vatandaşlar, günlük yakıt giderlerini takip edebilmek için “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt arıyor.

MOTORİNE ZAM BEKLENTİSİ

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 2 TL 52 kuruş zam bekleniyor.

31 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 31 Mart 2026 Salı itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte il il güncel benzin ve motorin fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.52 TL

Motorin litre fiyatı: 74.87 TL

LPG litre fiyatı: 30.49 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 62.38 TL

Motorin litre fiyatı: 74.73 TL

LPG litre fiyatı: 29.89 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 63.49 TL

Motorin litre fiyatı: 76.00 TL

LPG litre fiyatı: 30.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI