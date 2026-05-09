Akaryakıta indirim mi geldi? Motorin Litre fiyatına kaç lira indirim yapıldı?

9.05.2026 12:17:00
9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına indirim yapıldı. Peki, Akaryakıta indirim mi geldi? Motorin Litre fiyatına kaç lira indirim yapıldı?

MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

9 Mayıs Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 5,52 TL'lik bir indirim yapıldı. 

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33.69 TL

