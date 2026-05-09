Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler araç sahiplerinin yakın takibinde yer almaya devam ediyor. Peki, Akaryakıta indirim mi geldi? Motorin Litre fiyatına kaç lira indirim yapıldı?
MOTORİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?
9 Mayıs Cumartesi günü itibariyle geçerli olmak üzere Motorin litre fiyatına 5,52 TL'lik bir indirim yapıldı.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL