Akaryakıta zam yolda: Savaşın etkisi fiyatları vurdu!

2.03.2026 16:47:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Akaryakıt piyasasında küresel petrol fiyatlarındaki hareketlilik fiyatlara yansımaya başlıyor. Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre mart ayının ilk zam haberi LPG grubu için kapıda. Peki, 4 Mart itibarıyla geçerli olacak zam ne kadar? İşte ayrıntılar...

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda uygulanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında görülebileceğini ifade ediyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası:

  • Benzin: 58,34 TL
  • Motorin: 60,39 TL
  • Otogaz: 30,29 TL

Anadolu Yakası:

  • Benzin: 58,18 TL
  • Motorin: 60,23 TL
  • Otogaz: 29,69 TL

ANKARA

  • Benzin: 59,28 TL
  • Motorin: 61,49 TL
  • Otogaz: 30,17 TL

İzmir

  • Benzin: 59,56 TL
  • Motorin: 61,76 TL
  • Otogaz: 30,09 TL
