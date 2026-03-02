Akaryakıta zam yolda: Savaşın etkisi fiyatları vurdu!

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, akaryakıt fiyat zammı ilk olarak LPG (otogaz) grubunda uygulanacak. 4 Mart 2026 gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 0,65 TL zam yapılması bekleniyor.

Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle asıl büyük artışın önümüzdeki günlerde benzin ve motorin fiyatlarında görülebileceğini ifade ediyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Avrupa Yakası:

Benzin: 58,34 TL

58,34 TL Motorin: 60,39 TL

60,39 TL Otogaz: 30,29 TL

Anadolu Yakası:

Benzin: 58,18 TL

58,18 TL Motorin: 60,23 TL

60,23 TL Otogaz: 29,69 TL

ANKARA

Benzin: 59,28 TL

59,28 TL Motorin: 61,49 TL

61,49 TL Otogaz: 30,17 TL

İzmir