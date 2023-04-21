Akaryakıtta çifte indirim... Güncel benzin ve motorin fiyatları (20 Nisan 2023)

Yayınlanma: 21.04.2023 - 09:51

Güncelleme: 21.04.2023 - 09:56

Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Dün 82,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 81,10 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde azalışla 80,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,20 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, zayıf ABD ekonomik verileri ve ABD benzin stoklarındaki artışın resesyon ve yavaşlayan küresel petrol talebine ilişkin endişeleri artırması etkili oldu.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 15 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 5 bin kişi artarak 245 bine yükseldi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyonu yüzde 2'ye doğru aşağı yönlü bir seyre oturtmak için faiz oranının yüzde 5'in üzerine çıkarılarak para politikasının bu yıl biraz daha kısıtlayıcı bölgeye geçmesinin gerekeceğini belirtti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan da enflasyonun çok yüksek olduğunu belirterek, enflasyonda daha fazla ve sürdürülebilir iyileşmeyi görmek istediklerini kaydetti.

PETROL TALEBİNİN YILIN İKİNCI YARISINDA ARTACAĞI BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ABD'nin benzin stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 1 milyon 300 bin varil artışla 223 milyon 500 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Uzmanlar, petrol fiyatlarında gelecek dönemde ABD'deki yaz seyahat sezonu ve Çin'de petrol talebinin yılın ikinci yarısında artacağına yönelik beklentilerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinin belirleyici olacağını tahmin ediyor.

Arz tarafında ise Rusya'nın üretimi kısma taahhüdüne rağmen nisan ayında batı limanlarından petrol yüklemesinin günde 2,4 milyon varilin üzerine çıkarak 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkacağına yönelik haber akışı fiyatları baskılıyor.

Brent petrolün fiyatı 80.94 dolara geriledi. Brent petroldeki düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapıldı.

21 Nisan itibariyle benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 20.18

Benzinin litresi 21.25

Ankara

Motorin litresi 20.54

Benzinin litresi 21.6

İzmir

Motorin litresi 20.62

Benzinin litresi 20.57