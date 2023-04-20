Benzin ve motorine indirim geliyor

Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 10:00

Son günlerde petrol fiyalarında yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

NTV'nin haberine göre; 21 Nisan itibarıyla benzin grubunda 1 lira 21 kuruş, motorine 91 kuruş indirim geliyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.46 liradan satılıyor.

İndirimle birlikte benzinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,25 TL’ye, Ankara’da 21,60 TL’ye, İzmir’de 21,57 TL’ye gerileyecek.

İndirimle birlikte motorinde litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 20,18 TL’ye, Ankara’da 20,54 TL’ye, İzmir’de 20,62 TL’ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.