Petrolde denge arayışı: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Nisan 2023)

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:54

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:54

Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın daha yüksek fiyatların geleceğine ilişkin uyarısı ile, piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle dördüncü haftadır ilerlemesinin ardından yatay seyretti.

ABD ham petrolü, Haziran ayından bu yana en uzun haftalık kazanç serisini kaydettikten sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem gördü.

IEA Cuma günü yaptığı açıklamada, OPEC+ tarafından sürpriz bir üretim kesintisinin piyasayı önceden tahmin edilenden daha fazla daraltacağını ve daha fazla fiyat artışına yol açarak tüketicilere daha fazla zarar vereceğini söyledi.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?



Petrol, piyasalarda dalgalanan bir bankacılık krizinin vadeli işlemleri, Mart ortasında 15 ayın en düşük seviyesine çekmesinin ardından toparlandı. ABD'nin Cushing'deki önemli depolama merkezindeki azalan ham petrol stokları ve Irak’tan gelen arzın kesintiye uğraması, küresel piyasalardaki sıkılaşmaya katkıda bulundu.

17 Nisan 2023 sabahında Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.25 dolardan işlem görürken, benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Motorin litresi 21.09

Benzinin litresi 22.46

Ankara

Motorin litresi 21.45

Benzinin litresi 22.81

İzmir

Motorin litresi 21.53

Benzinin litresi 22.78