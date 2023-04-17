Petrolde denge arayışı: Benzin ve motorine indirim gelecek mi? Güncel benzin ve motorin fiyatları (17 Nisan 2023)
Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın fiyat artışı uyarısında bulunmasından ve dört haftalık yükselişten sonra denge arayışına girdi. 17 Nisan 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları, Uluslararası Enerji Ajansı'nın daha yüksek fiyatların geleceğine ilişkin uyarısı ile, piyasanın sıkılaştığına dair işaretlerle dördüncü haftadır ilerlemesinin ardından yatay seyretti.
ABD ham petrolü, Haziran ayından bu yana en uzun haftalık kazanç serisini kaydettikten sonra varil başına 82 doların üzerinde işlem gördü.
IEA Cuma günü yaptığı açıklamada, OPEC+ tarafından sürpriz bir üretim kesintisinin piyasayı önceden tahmin edilenden daha fazla daraltacağını ve daha fazla fiyat artışına yol açarak tüketicilere daha fazla zarar vereceğini söyledi.
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Petrol, piyasalarda dalgalanan bir bankacılık krizinin vadeli işlemleri, Mart ortasında 15 ayın en düşük seviyesine çekmesinin ardından toparlandı. ABD'nin Cushing'deki önemli depolama merkezindeki azalan ham petrol stokları ve Irak’tan gelen arzın kesintiye uğraması, küresel piyasalardaki sıkılaşmaya katkıda bulundu.
17 Nisan 2023 sabahında Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.25 dolardan işlem görürken, benzin ve motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Motorin litresi 21.09
Benzinin litresi 22.46
Ankara
Motorin litresi 21.45
Benzinin litresi 22.81
İzmir
Motorin litresi 21.53
Benzinin litresi 22.78
İlgili Haberler
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
- Paramız nasıl pul oldu?