Akaryakıtta fiyatlar yeniden artacak: Motorine bu gece zam geliyor!

Petrol piyasasında yaşanan dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapılacak. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

İsrail ile İran arasındaki çatışmalar nedeniyle hızla yükselen petrol fiyatları, ateşkes sonrası düşüş göstermişti. Ancak ateşkesin sürdürülebilirliğine dair belirsizlikler, küresel piyasalarda dalgalanmaları yeniden tetikledi.

Önceki gece motorin litre fiyatına 4 lira 6 kuruş, benzin litre fiyatına ise 2 lira 68 kuruş indirim uygulanmıştı.

ZAM SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Gece yarısı yürürlüğe girecek zamla birlikte motorin litre fiyatlarının ortalama olarak İstanbul’da 50,20 TL’ye, Ankara’da 51,05 TL’ye ve İzmir’de 51,40 TL’ye çıkması bekleniyor.

BENZİNDE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Benzin litre fiyatları ise İstanbul’da yaklaşık 48,89 TL, Ankara’da 49,55 TL ve İzmir’de 49,89 TL seviyelerinde sabit kalacak.

Fiyatların dağıtım bölgeleri, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterebileceği ifade ediliyor.