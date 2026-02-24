Akaryakıtta ödenen vergilerin ayrıntıları açıklandı: Dört büyükşehirden çarpıcı rakamlar!

CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, akaryakıt fiyatları ve vergi yüküne ilişkin değerlendirmesinde belediye bütçelerinin artan maliyet baskısı altında olduğunu belirtti. Motorin fiyatının önemli bölümünü vergilerin oluşturduğunu kaydeden Zeybek, yerel yönetimlerin bu yük nedeniyle zorlandığını ifade etti.

AKARYAKITTA VERGİ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Motorin litre fiyatının 61 TL’yi aştığını hatırlatan Zeybek, “Bugün 61 TL’yi aşan motorin litre fiyatının yaklaşık yüzde 40’ı vergidir” dedi. Ortalama 14 TL ÖTV ve 10 TL KDV bulunduğunu belirten Zeybek, “1000 TL’lik motorinin 400 TL’si doğrudan vergiye gitmektedir” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de akaryakıtta vergi yükünün fiyatın çok önemli bir bölümünü oluşturduğunu vurgulayan Zeybek, bunun hem yurttaş hem de belediyeler açısından ciddi bir maliyet unsuru haline geldiğini söyledi.

BELEDİYE BÜTÇELERİNDE MALİYET BASKISI

Belediyelerin en büyük gider kalemlerinden birinin akaryakıt olduğunu belirten Zeybek, “Enerji ve ulaşım maliyetlerindeki artış, belediyelerin hizmet maliyetlerini de artırmaktadır” dedi. 2025 başında 46 TL olan mazotun 61 TL’yi aşmasının kısa sürede ciddi bir artış anlamına geldiğini ifade eden Zeybek, köprü ve tünel ücretlerindeki artışların da giderleri yükselttiğini dile getirdi.

DÖRT BÜYÜKŞEHİRİN VERGİ TABLOSU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılı motorin tüketiminin 128 milyon 430 bin 806 litre, yıllık yakıt harcamasının 6,22 milyar TL olduğunu aktaran Zeybek, “Ödenen toplam vergi 2 milyar 616 milyon 723 bin 26 TL’ye ulaşmıştır” dedi. Bu tutarın bütçeye mali yükünün yüzde 6,49 olduğunu belirten Zeybek, “Vergi kaldırılırsa yaklaşık 2,6 milyar TL tasarruf mümkündür” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi için 2025 yılında toplam 850 milyon 967 bin 729 TL vergi ödendiğini kaydeden Zeybek, bunun bütçeye mali yükünün yüzde 5 olduğunu söyledi. “Vergi muafiyeti halinde 851 milyon TL tasarruf edilebilir” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 52,4 milyon litre yıllık tüketimi ve 2,86 milyar TL yakıt harcaması bulunduğunu belirten Zeybek, “Toplam vergi 1 milyar 223 milyon 550 bin 108 TL’dir” dedi. Bu tutarın bütçeye mali yükünün yüzde 7’ye ulaştığını ifade ederek, “Vergi kaldırılması halinde 1,22 milyar TL tasarruf sağlanabilir” değerlendirmesinde bulundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödediği toplam verginin 338 milyon 913 bin 528 TL olduğunu belirten Zeybek, “Bu tutarın genel bütçe içindeki payı yüzde 3,36, işletme bütçesi içindeki payı ise yüzde 11,32’dir” dedi. “Vergi muafiyeti sağlanırsa yaklaşık 339 milyon TL tasarruf mümkündür” ifadelerini kullandı.

ÖTV VE KDV MUAFİYETİ ÇAĞRISI

Toplu ulaşımın bir kamu hizmeti olduğuna işaret eden Zeybek, “Akaryakıtta ÖTV ve KDV muafiyeti sağlanmalıdır” dedi. Bu adımın atılması halinde yurttaşın daha uygun maliyetle ulaşım hizmeti alabileceğini savunan Zeybek, “Belediyeler mali açıdan rahatlar, enflasyon baskısı azalır” değerlendirmesinde bulundu.