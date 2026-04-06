Akaryakıtta rekor zamma fren: Gece yarısı beklenen artış iptal edildi

Akaryakıt fiyatlarına yeni zam ihtimalleri konuşulurken, bu gece yarısından itibaren geçerli olması beklenen artış iptal edildi.

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, benzine 57 kuruş, motorine ise 7,67 TL zam yapılması planlanıyordu.

Motorinde beklenen zam, tek seferde pompa fiyatlarına yansıyacak en yüksek artışlardan biri olarak dikkat çekiyordu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE FİYATLAR AYNI KALDI

Zam iptalinin ardından büyükşehirlerde mevcut fiyatlar geçerliliğini korudu.

İstanbul: Benzinde 62,60 TL , motorinde 77,47 TL

Benzinde , motorinde Ankara: Benzinde 63,57 TL , motorinde 78,60 TL

Benzinde , motorinde İzmir: Benzinde 63,85 TL, motorinde 78,87 TL

Öte yandan, Salı günü yapılan 2 TL 52 kuruşluk zam sonrası motorin fiyatı bazı illerde 80 TL sınırını aşmıştı.

ENERJİ KRİZİ FİYATLARI ETKİLİYOR

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan enerji krizi, akaryakıt fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve petrol fiyatlarının 110 doların üzerinde seyretmesi, küresel enerji maliyetlerini yukarı çekiyor. Bu gelişmeler akaryakıt fiyatlarına zam baskısı olarak yansıyor.