Akaryakıtta tabela değişiyor... Motorine indirim yolda! 22 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Brent petrolde sınırlı düşüşün etkisiyle 23 Mart Cumartesi günü motorine indirim bekleniyor. 22 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrol fiyatları 85.27 dolara kadar indi. Petroldeki bu düşüş sonrası sektör kaynaklarının aktardığına göre motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.
Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Yılbaşında benzin fiyatları 34,51 TL seviyesindeydi. Son yapılan zamla birlikte yılbaşından bu yana benzin fiyatları yüzde 26 artmış oldu. Motorinin litre fiyatı ise yılbaşında 37,14 düzeyindeydi. Yılbaşından bu yana motorin ise yüzde 16 zamlandı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43,44 TL
Motorin: 43.02 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,2 TL
Motorin fiyatı: 43,84 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,41 TL
Motorin fiyatı: 44,05TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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