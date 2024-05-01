Araç sahipleri dikkat! LPG'ye indirim yolda! 1 Mayıs 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam haberleri gündemden düşmüyor. Otogaza (LPG) yarın geceden itibaren indirim bekleniyor. 1 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43,56 TL
Motorin: 41.00 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,5 TL
Motorin fiyatı: 41,96 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,74 TL
Motorin fiyatı: 42,17 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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