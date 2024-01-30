Benzinli ve dizel araçlarda 12 yıl öncesine dönüldü! Avrupa Sayıştayı ortaya çıkardı...

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:25

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:25

Avrupa Sayıştayı tarafından hazırlanan bir rapora göre, Avrupa yollarındaki fosil yakıtlı araçların çoğu hâlâ on iki yıl önceki kadar karbondioksit salınımı yapmaktadır. AB denetçilerine göre, son yıllarda pratik sürüş koşullarında ortalama CO2 emisyonlarında kaydedilen düşüş sadece elektrikli otomobillerden kaynaklanıyor.

AĞIRLIK VE GÜÇ ARTTI

Avrupa Sayıştayı raporuna göre, son on yılda dizel araçlardan kaynaklanan fiili emisyonlar sabit kalırken, benzinli araçlarda yüzde 4.6'lık hafif bir düşüş kaydedilmiştir. Denetim raporuna göre, teknik ilerleme motorları daha verimli hale getirmiştir. Ancak, daha fazla araç ağırlığı (ortalama +%10) ve daha yüksek motor gücü (ortalama +%25) bunu dengelemiştir. Rapora göre aynı durum hibrit araçlar için de geçerlidir. Pratik sürüşte, laboratuvarda ölçülenlerden önemli ölçüde daha yüksek emisyon üretme eğilimindedirler.

Hibrit araçların gerçek emisyonlarının daha iyi değerlendirilebilmesi için Sayıştay, elektrikli ve içten yanmalı motorların orantılı kullanımının, ancak 2025 yılından itibaren daha kesin bir şekilde kaydedilmesi gerektiğini belirtmektedir. AB denetçileri, "O zamana kadar, plug-in hibritler, otomobil üreticilerinin yararına olacak şekilde düşük emisyonlu araçlar olarak muamele görmeye devam edecek" sonucuna varıyor. Bu, üreticilerin CO2 Yönetmeliği'nin bazı hükümlerini uygulamaya devam etmelerine olanak tanıyarak, sadece 2020'de emisyon aşımı nedeniyle yaklaşık 13 milyar Avro'luk masraftan kurtulmalarını sağladı.

'İÇTEN YANMALI MOTOR HÂKİM OLDUĞU SÜRECE...'

Denetimi yöneten ECA üyesi Pietro Russo konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

"AB'nin yeşil devrimi ancak çevreyi kirleten araçların çok daha az olmasıyla gerçekleşebilir, ancak bu çok büyük bir zorluk. Otomobillerin CO2 emisyonlarında gerçek ve somut bir azalma, içten yanmalı motor hâkim olduğu sürece gerçekleşmeyecektir, fakat aynı zamanda AB'nin otomobil filosunu elektrikli hale getirmek de büyük bir girişimdir."