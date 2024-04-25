Akaryakıtta tabela değişti! Motorin indirimi pompaya yansıdı: 25 Nisan 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Motorinin litresine gece yarısından itibaren indirim geldi. 25 Nisan 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrol fiyatları 88 doların üzerinde işlem görüyor.
Motorinin litresine gece yarısından itibaren 1,17 lira indirim geldi. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 43,62 TL
Motorin: 41,04 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 44,47 TL
Motorin fiyatı: 41,93 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 44,71 TL
Motorin fiyatı: 42,18TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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