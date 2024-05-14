Akaryakıtta yeni dönem... 13 bin istasyonda tabelalar yarın değişiyor
EPDK'nin farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin Kurul kararı yürürlüğe giriyor. Bu kapsamda, 13 bin bayide yarın itibarıyla fiyatlar güncellenecek.
EPDK'nın Kurul kararına göre, yarın itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.
"KALİTE İZLEMESİ ARALIKSIZ OLARAK SÜRDÜRÜLÜYOR"
Açıklamada, tüketici nezdindeki belirsizliklerin önüne geçilmesinin, dağıtıcı ve bayilerin operasyonlarında kolaylık sağlanmasının amaçlandığı karara ilişkin, "Türkiye'de yaklaşık 13 bin bayi ile tüketicilerin akaryakıt ihtiyaçları en yüksek hizmet ve kalite standartlarıyla karşılanmaktadır. Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile akaryakıt bayilerinde ve Depo Akaryakıt Kalite İzleme Sistemi ile de akaryakıt dolum terminallerinde kalite izlemesi aralıksız olarak sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.
EPDK, dağıtıcı lisansı sahiplerinin yüzde 0,5'i geçmemek kaydıyla akaryakıtların özelliklerini iyileştirmeye yönelik çeşitli katkı maddelerini ürüne ekleyebildiğini belirterek, bu işlem için kullanılacak katkı maddelerine ilişkin dağıtıcı lisansı sahiplerinin EPDK'yi bilgilendirme ve gerekli izinleri alma yükümlülüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığını kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte saniye saniye Sinan Ateş'e saldırı anları!
- ‘Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısıyım’
- Emniyet müdürlerinin açığa alınmasına ilişkin açıklama
- Canlı yayın çıkışında cinayeti itiraf etti!
- Sınava gölge düştü
- Çocuğa tecavüz için sıraya girdiler!
- Cem Küçük’e ikinci operasyon!
- En takıntılı kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- 'Liste hazırlıyordu, darbe komisyonuna götürüyordu'
- Valilik açık alanda alkol kullanımını yasakladı!