Akbank Genel Müdürü Binbaşgil: Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat dolarizasyonu azaltacak

24 Aralık 2021 Cuma, 12:04

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünüyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Binbaşgil, ürünle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "hafta başında duyurulan bu yeni mevduat hesabıyla son dönemde TL'de yaşanan değer kaybının ve piyasalardaki hareketliliğin büyük oranda dengelenmeye başladığını gördüklerini" ifade etti.

"ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİRMESİNİ BEKLİYORUZ"

"Tasarruf hesabı sahiplerinin dövizdeki olası dalgalanmalara karşı birikimini korumasını hedefleyen bu ürünün, sunduğu faiz oranı kazancına ek olarak dövizde yaşanabilecek olası artışlardan da getiri sağlayacağını" belirten Binbaşgil, "Mevduat alışkanlıklarını değiştirmesini beklediğimiz bu ürünün, dolarizasyonu azaltan ve uzun vadeli kaynak yaratımını destekleyen olumlu etkileri olacağını öngörüyoruz. Biz de piyasada büyük ilgi gören bu yeni mevduat ürününü müşterilerimize sunmaktayız" ifadelerini kullandı.