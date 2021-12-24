Son dakika | Merkez Bankası kur korumalı mevduat için kur seviyesini açıkladı (24 Aralık 2021)

24 Aralık 2021 Cuma, 11:31

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak dolar ve euro kur seviyelerini açıkladı.

Bugün dolar kuru alış 11,6738, satış 11,6948 olarak açıklandı. Euro ise alış 13,2275, satış 13,2514 olarak açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin yayımladığı açıklamasında söz konusu ürüne en yüksek uygulanabilecek faiz oranını açıkladı.

FAİZ ORANI BELLİ OLDU

Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı politika faizinin 300 baz puan üstünde belirlenebilecek. Azami faiz oranı Bakanlık tarafından güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacak.

TCMB'nin politika faizinin yüzde 14 olduğu düşünüldüğünde bankaların uygulayabileceği azami faiz yüzde 17'ye karşılık geliyor.