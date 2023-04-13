Akbank, sendikasyon kredisi sağladı

Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:27

Güncelleme: 13.04.2023 - 10:27

Akbank, uluslararası piyasalardan 245.5 milyon dolar ve 233 milyon euro olmak üzere iki dilimden oluşan 367 gün vadeli sosyal temalı sendikasyon kredisi sağladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Kredinin toplam maliyeti dolar ve Euro kısımlar için sırasıyla Sofr+yüzde 4.25 ve Euribor+yüzde 4.00 oldu.