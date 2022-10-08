Akbank yine teknik arıza ile gündemde

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:57

Akbank’ın mobil ve internet bankacılığı hizmetlerinde sabah saatlerinden itibaren teknik arıza yaşanmaya başladı. Bankaya ait kredi kartı kullananan müşteriler büyük bir paniğe kapıldı. Akbank müşterileri, kredi kartı işlemlerinde taksitlerin iki kez çekilmesi gibi teknik bir arızayla karşı karşıya kaldıklarını sosyal medyadan gündeme getirdi.

Kredi kartı kullanıcıları Akbank kartlarıyla yaptıkları harcamaların ekstreye iki kez yansıması üzerine şikâyetlerini dile getirdi. Bazı müşteriler ise bankanın müşteri hizmetleri numarasına ulaşılamadığını belirtti. Akbank’tan yaşanan bu soruna ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Değerli müşterilerimiz, kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına sebep olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderilmesi için çalışıyoruz.”