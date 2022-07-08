Akbank'ta sistem arızası: Tatil öncesi büyük tepki var
Akbank, mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. Bayram öncesi yaşanan bu durum yoğun tepkilere neden olurken Akbank tarafından yapılan açıklamanın gecikmesi kullanıcıları daha da kzıdırdı.
Bugün öğle saatlerinde Akbank, mobil uygulamasına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı.
Hata sebebiyle para akışını sağlayamayan yurttaşlar tepkiler gösterirken Akbank'tan konuya ilişkin açıklama geldi.
Açıklamanın tepkilerden saatler sonra gelmesi kullanıcıları daha da kızdırdı. Akbank açıklamasında sorunun aşırı yoğunluktan kaynaklandığı ve en kısa sürede çözüme kavuşturulacağını belirtti.
Akbank açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Sistemlerimizde yoğunluk nedeniyle yavaşlama ve aksamalar yaşıyoruz. Tüm birimlerimiz konuyla ilgili çalışmakta olup sürece dair bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Yaşadığınız aksaklıktan dolayı özür dileriz"
Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyle:
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