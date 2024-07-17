Akdenizli giyimcilerden 178,4 milyon dolarlık ihracat

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, ocak-haziran döneminde 178,4 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 16:17
Akdenizli giyimcilerden 178,4 milyon dolarlık ihracat
Abone Ol google-news

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin, yazılı açıklamasında, ilk 6 ayda ihracat pazarlarına 21 bin 95 ton ürün ulaştırdıklarını belirtti.

Birliğin dış satımının geçen yıla oranla arttığına işaret eden Tekin, "AHKİB, yılın ilk yarısındaki ihracat performansında yüzde 5 artış sağlayarak Türkiye'ye 178,4 milyon dolar döviz kazandırdı." ifadesini kullandı.

Ocak-haziran döneminde en fazla dış satımı Hollanda, İspanya ve Almanya pazarlarında yaptıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Hollanda'da 76,6 milyon, İspanya'da 16,8 milyon, Almanya'da da 15 milyon dolar ihracat değerine ulaştık. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artışı yüzde 116 oranla Hollanda pazarında yakaladık. Bu ülkeyi yüzde 71 artış ve 6,99 milyon dolarla Suudi Arabistan, yüzde 66 artış ve 3,3 milyon dolarla İtalya, yüzde 57 artış ve 6,8 milyon dolarla ABD takip etti."


Giyim haberleri ihracat haberleri AHKİB haberleri

İlgili Haberler

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu

Türkiye'nin ihracatını en fazla artırdığı ülke Romanya oldu
İhracatçılardan kur çıkışı: 'Dolar en az 37 TL olmalı'

İhracatçılardan kur çıkışı: 'Dolar en az 37 TL olmalı'
Altı ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı

Altı ayda 1,6 milyar dolarlık hububat ihracatı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler