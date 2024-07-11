İhracatçılardan kur çıkışı: 'Dolar en az 37 TL olmalı'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:32

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:32

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, dolar/TL kurunun en az 37 lira olması gerektiğini söyledi.

Gültepe, Türkiye'nin dolar bazında rakiplerinden yüzde 40 pahalı olduğunu belirterek, "Bunun neticesinde Türkiye, rekabetini kaybediyor. Üretim ve ihracata dayalı büyüme hikayesinden bahsetmek mümkün değil çünkü makas giderek açılıyor. Türkiye'de finans maliyetleri çok yüksek. Yüzde 50 faizin konuşulduğu yerde ihracatçılar Eximbank üzerinden yüzde 37 ile yararlanabiliyor ancak kurun sabit kaldığı yerde yine de yüksek kalıyor" diye konuştu.

"DOLAR EN AZ 37 LİRA OLMALI"

Ekonomim'de yer alan habere göre, döviz kurunun ve enflasyonun paralel hareket etmesi gerektiğini savunan Gültepe, şunları kaydetti:

"Kur enflasyona paralel hareket etmeli. Kur ile enflasyon arasındaki farkı 5 puanı aşmamalı. Aksi halde sıkıntılar devam eder. Enflasyon yüzde 50 ise kurda yüzde 45 artış olsun diyoruz. Bugün dolar/TL kurunda minimum seviye en az 37 olmalı. Yurt içinde üretimi olmayan ve talebi karşılamayan hammadde ve ara malının ithalatında vergi yükü hafifletilmeli. Üretici ve ihracatçıya ilave yük getirecek, rekabetçiliğe zarar verecek düzenlemeler gözden geçirilmeli. Üretimde kullanılan elektrik ve doğalgaz gibi enerji maliyetleri koşulların elverdiği ölçüde asgari düzeyde tutulmalı."

"BU YILIN İLK 5 AYINDA YAKALADI"

Şirketlerin yüksek faiz ortamında sorunlar yaşadığını vurgulayan Gültepe, "2023'te konkordato ilan sayısı bu yılın ilk 5 ayında yakalandı. Yıl sonunda geçen seneyi ikiye katlar. Satışların düştüğü, faizin yüksek olduğu noktada şirketlerinin problemi de artıyor" ifadelerini kullandı.