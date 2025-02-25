Akkuyu'da işçiler isyan etti, iş bıraktı: 'Yemekten kullanılmış prezervatif çıktı, burası Nazi kampı gibi!'

Yayınlanma: 25.02.2025 - 19:13

Güncelleme: 25.02.2025 - 19:13

Sol Haber'in aktardığına göre, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde İçtaş şirketi bünyesinde çalışan işçiler, Ocak ayından bu yana maaşlarını alamıyor.

Öte yandan, her gün ortalama 500 işçinin hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı belirtiliyor.

İnsanlık dışı koşullarda çalıştığını söyleyen ve yemeklerinden çıkan yabancı cisimler çıkan işçiler tepki olarak iş bıraktı.

Şantiye alanındaki kötü koşullara dikkat çeken, “Burası şantiye değil, Nazi kampı gibi” diyen işçilerin taleplerine karşılık şantiyeye jandarma gönderildi.

“YEMEKLERDEN KULLANILMIŞ PREZERVATİF ÇIKTI”

Bir işçi yaşadığı sorunları şu sözlerle anlatıyor:

“Madem bu kadar işçi kısa sürede çıkarılacaktı, neden alındılar? Zaten barakalarda sürünüyoruz. Paramız da yok, insanca çalışma hakkımız da. Aldığımız üç kuruş para. Leş gibi yerlerde yatıp kalkıyoruz, içinden pislik çıkan yemekler önümüze konuyor. Ne diye? Zaten neredeyse bedavaya çalışıyoruz. Bir de bu muamele ayıp gerçekten.”

İşçilerin iddiasına göre, yemeklerin içinden böcek, saç ve hatta prezervatif çıktı. Bir işçi yaşadığı durumu şöyle aktardı:

“Arkadaşların yanında çektim videoyu. Anlatsam inanmazlar çünkü. Hatta bazı videoları o gün yemeğe gelmeyenlere gönderdim. Yemek sıkıntısı var. Geçen gün yemekte yoğurdun içinden kullanılmış prezervatif çıktı. Bu nasıl bir vicdansızlık?”

“BURASI ŞANTİYE DEĞİL, NAZİ KAMPI GİBİ”

İş bırakma eylemine başlayan işçilere müdahale etmek için, şantiyeye jandarma gönderildi. Ancak işçiler, geri adım atmayacaklarını belirtiyor:

"Atılmaktan korkumuz yok. Burası şantiye değil, Nazi kampı gibi. Köpek gibi muamele görüyoruz.”

Yaşanan sorunların ardından işten çıkış kağıdı imzalayan bir işçi de, "Böyle çalışacağıma memleketime gider evimde otururum. Ayıptır günahtır" diyor.

"İşten çıkan 50 civarında işçi var. Şimdi baktık hesaba 29 bin lira yatırılmış. Ocak ayı parası. Nerede Şubat? Nerede mesaimiz? Nerede zamlar? Kapının önüne koyarken de aynı şey devam ediyor" sözleriyle işçilerin yaşadığı sorunları aktarıyor.

İşçilerin mücadeleleri sürerken, Akkuyu’dan henüz bir açıklama gelmedi.