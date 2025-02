Sağlıktaki kriz büyüyerek sürüyor: Diş hekimleri iş bıraktı

Yayınlanma: 14.02.2025 - 13:51

Güncelleme: 14.02.2025 - 13:56

Kamuda çalışan diş hekimleri ağır çalışma koşullarına tepki göstermek ve özlük haklarının iyileştirilmesi için iş bırakma eylemi yaptı.

Hekimler, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. "Susma, sustukça geliyor vardiya" sloganları attı.

Eyleme Ankara Dişhekimleri Odası, Ankara Aile Hekimliği Derneği, Ankara Tabip Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikasi, Hekimbirliği, Hekimsen, Genel Sağlık İş, SES, Kamu Diş Hekimleri Derneği, Tabipsen katılım sağladı.

Sağlık emek meslek örgütlerinin yanında CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yazıcı da destek için yer aldı.

'SİSTEM GÖZ ARDI EDİYOR'

İlk olarak Ankara Diş Hekimleri Odası Başkanı Serkan Er konuştu. Er, “Nitelikli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için diş hekimleri yeterli süre, uygun malzeme ve birebir yardımcı personel desteğiyle çalışması gerekiyor. Ancak mevcut sistem, koruyucu diş hizmetlerini göz ardı ediyor ve yalnızca istatistik ve performans odaklı bir hizmet anlayışı sunuyor" dedi.

'ONUR MESELESİDİR'

Genel Sağlık İş adına genel sekreter Veli Can Karabacak konuştu. Her diş hekiminin 4 el kuralı ile çalışmasının gerekliliğini anlatmak zorunda kaldıklarını belirten Karabacak, "Ağız ve diş sağlığı hizmeti verirken randevu sürelerinin yetersiz olduğunu ifade etmekteyiz Hasta mahremiyetinin önemini belirtmekte, bir odada 2-3-4 ünit ile muayene yapılamayacağını dile getirmekteyiz. Geçinememekteyiz! Biz en temel haklarımızın peşinde mücadele etmek zorunda kalırsak, mesleğimizi layığıyla nasıl icra edeceğiz? Her gün yüzlerce hastaya şifa dağıtmaya çalışan biz sağlık emekçileri bunun için çabalarken, aklımız maaşlarımızda, evimizde, yediğimiz ekmekte ve adil olmayan çalışma koşullarında kalırsa hizmet kalitesini nasıl yükselteceğiz? Bu yalnızca ekonomik sorun değil, onur meselesidir" ifadelerini kullandı.

'MAYIS AYINDA DA BIRAKACAĞIZ'

Sonrasında Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Özgür Öz söz aldı. Kamu diş hekimleri olarak işlerini aşkla yapmak için 14 Şubat'ta iş bıraktıklarını kaydeden Öz, "Mesleğimizi sürdüremez hale geldik. Her diş hekimine bir yardımcı personel gerekiyor. Aşırı hasta yükü altında eziliyoruz. 10-15 dakikada dolgu, kanal gibi işlemleri yapmamız mümkün değil. Vardiya ve nöbet dayatmalarını reddediyoruz. Taleplerimiz karşılanmazsa Mayıs ayından itibaren iş bırakmayi kademeli olarak sürdüreceğiz"diye konuştu.

Hekimsen adına konuşan Ankara Şube Başkanı Banu Yıldırım ise "Kamu diş hekimleri on dakikada bir diş tedavisi yapmak zorunda kalmaktadır. Yöneticiler MHRS sayısını artırmaktadır" tepkisinde bulundu.

'KADROLU VE GÜVENCELİ İSTİHDAM ARTMALI'

"Sorun çözmeyen ve sorunları çoğaltan düzenlemeler yapan Sağlık Bakanlığı'nı" uyarmak amacıyla bugün hizmet üretmediklerini ifade eden SES Ankara Şubesi Eş Başkanı İbrahim Kara, "Sağlık örgütleri karar alma sürecinde yer almalı. Kamu ağız ve diş sağlığı kurumlarında kadrolu ve güvenceli istihdam artmalıdır. Ücretler tek kalemde emekliliğe yansıtılmalıdır. Yeterli standart ve güvenli çalışma koşulları sağlanmalıdır" dedi. Tabip Sen Ankara İl Başkan Yardımcısı Sinem Mermer de, "Diş hekimliği kritik bir alandır ancak diş hekimleri ciddi sorunlarla mücadele etmektedir" diye konuştu.

'VATANDAŞIMIZ DİŞ HEKİMİNE ULAŞAMIYOR'

Hekimlerden sonra CHP'li Yaman ve Saadet Partili Yazıcı konuştu.

Tıpta tüm dallarının son dönemde çok büyük yara aldığını vurgulayan Yaman, "Sağlıkta büyük bir kriz var. Türkiye'de bir vatandaşımız bir kez bile diş hekimine ulaşamıyor. Bunun temel sebebi kamuda diş hekimliğinin nicelik olarak zayıflatılması. Dış sağlığı Türkiye'de çok yara aldı. Çözüm üretilene kadar sahalarda olacağız " değerlendirmesinde bulundu. Yazıcı ise, "Diş hekimleri ile ilgili bir basın açıklamasında tüm sağlık sendikalarının birlikte hareket etmesi takdire şayan. Sağlık sistemini düzeltmeye çalışırken sağlık çalışanları mağdur edilmiştir. Çözüm önerilerini her halükarda meclise taşıyacağız" ifadelerini kullandı.