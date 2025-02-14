Diş hekimleri iş bıraktı: Artık hizmet üretemez durumdayız

Yayınlanma: 14.02.2025 - 14:17

Güncelleme: 14.02.2025 - 15:13

Kamu hastanelerinde görev yapan diş hekimleri, özlük hakları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde iş bıraktı. İzmir’de il Sağlık Müdürlüğü önünden toplanan meslek örgütleri ve 13 sendika üyesi sağlıkçılar, “Sıkacak diş kalmadı” yazılı pankart açarak “Direne direne kazanacağız”, “İnsanca yaşamak istiyoruz”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz”, “Ek ödeme değil tek ödeme”, “Sağlıkta şiddet sona ersin”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır” ve “Yaşamak yaşatmak istiyoruz” sloganları atarak besteledikleri şarkıyı söylediler. Kentteki iki büyük diş hastanesi olan Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nin depreme dayanıksız olduğunu ve acil boşaltma kararı olduğunu belirten sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan Yapılan basın açıklamasını okuyan SES İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Başak Edge Gürkan, sağlıkta dönüşüm programının sağlık emekçilerinin sorunlarını çözemediğine tersine arttırdığını belirtti.

“SORUNLARIMIZI ÇOĞALTAN DÜZENLEMELER YAPILDI”

Kamuda tasarrufun emekçiden yana yapıldığını aktaran Gürkan, “Sadece özlük ve mali haklarımızı değil nitelikli ve erişilebilir sağlık hizmetini de etkilemektedir. Sağlık emekçisi ve halkı karşı karşıya getiren bu sistemde en çok zarar görenlerin başında ağız ve diş sağlığı alanında çalışan kamu emekçileri gelmektedir. Yüksek MHRS sayıları, kısıtlı süreler, eksik istihdam, sağlıksız ve güvenli olmayan birimler, düşük ücretler, tükenmişlik ile ağız ve diş sağlığı birimlerinde artık hizmet üretemez durumdayız! Sorun çözmeyen hatta esnek çalışma modelleriyle sorunlarımızı daha da çoğaltan düzenlemeler yapan Sağlık Bakanlığını uyarmak amacıyla örgütlü olduğumuz kamuda ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tüm kurumlarımızda hizmet üretmiyoruz” dedi.

“EYLEMLERİMİZ DEVAM EDECEK”

Kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışan emekçilerin başlıca sorunlarını ve çözüm önerilerini sıralayan Gürkan, “Sağlıkta dönüşümle geldiğimiz nokta da tüm sağlık emekçileri gibi ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışan emekçilerin de özlük, ekonomik ve demokratik hakları engellenmekte, sorunları görülmemekte, talepleri karşılanmadığından üretimden gelen güçlerini kullanmaktan başka çareleri kalmamıştır. Bu inançla; halka nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmeti sunma mücadelesi veren ağız ve diş sağlığı emekçilerinin ekonomik, özlük, demokratik haklarını korumak, iyileştirmek için başlattığımız fiili ve meşru eylemlerimiz artarak devam edecektir” diye konuştu.

SORUNLAR VE ÖNERİLER

Başak Edge Gürkan, kamuda ağız ve diş sağlığı hizmetlerinde çalışan emekçilerin başlıca sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı: