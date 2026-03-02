AKP'den emekli bayram ikramiyesi açıklaması: 'Bir çalışmamız yok'

Ekonomi ağırlıklı 19 maddelik kanun teklifi, emekli bayram ikramiyesi ve bedelli askerlik düzenlemelerini de kapsayacak şekilde Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Teklif, milyonlarca yurttaşı ilgilendiren mali düzenlemeleri içeriyor.

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada, söz konusu kanun teklifinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını belirtti.

Güler, konuya ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

Bu teklifte yer almıyor. 17,7 milyon civarında emeklimiz var. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. Şu anda kanun teklifinde buna yönelik düzenleme yok. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz. Yer alabilir mi? Bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık. Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu anda bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyatı artışları, doğalgaz fiyat artışları malum. Bizim OVP'ye uygun olarak bütçe disiplinine dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret.