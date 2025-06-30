AKP'den temmuz zammı açıklaması: 'En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme...'

En düşük emekli maaşında değişiklik yapılacağı duyuruldu. Düzenlemenin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinden sonra netleşmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFİNE EKLENECEK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” açıklamasında bulundu. Güler, TBMM’de yaptığı konuşmada, bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifin içinde bu düzenlemenin de yer alacağını söyledi.

Güler, düzenlemeye ilişkin çalışmanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda hazırlandığını ifade etti.