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AKP'den temmuz zammı açıklaması: 'En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme...'

AKP'den temmuz zammı açıklaması: 'En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme...'

30.06.2025 15:43:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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AKP'den temmuz zammı açıklaması: 'En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme...'

Hükümet, temmuz zammı öncesi en düşük emekli maaşına yönelik yeni bir düzenleme hazırlığında. Açıklamanın hemen ardından gözler 3 Temmuz’daki enflasyon verisine çevrildi.

En düşük emekli maaşında değişiklik yapılacağı duyuruldu. Düzenlemenin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinden sonra netleşmesi bekleniyor.

KANUN TEKLİFİNE EKLENECEK

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “En düşük emekli aylıklarına yönelik düzenleme bu kanun teklifine eklenecek” açıklamasında bulundu. Güler, TBMM’de yaptığı konuşmada, bazı kanunlarda değişiklik içeren teklifin içinde bu düzenlemenin de yer alacağını söyledi.

Güler, düzenlemeye ilişkin çalışmanın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın koordinasyonunda hazırlandığını ifade etti.

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