Gürsel Tekin açıkladı: 'TEİAŞ’ın özelleştirmesinde büyük oyun'
AKP iktidarının özelleştirme kapsamına aldığı TEİAŞ, yaklaşık 1 milyar liralık ihale düzenledi. Açık usul yerine pazarlık usulüyle yapılan ihale üzerine CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Zaten 2 ay içerisinde satılacak bir kurum için neden ihale düzenlersiniz?" diyerek asıl amacın "rant ve peşkeş" olduğunu belirtti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Temmuz 2021 tarihinde imzalanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özelleştirme kapsamına alınan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) yaklaşık 1 milyarlık yatırım için ihale düzenledi.
İhalenin zamanlaması ve yöntemiyle ilgili CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den bir tepki açıklaması geldi. TEİAŞ'ın da özelleştirme kapsamına alınmasıyla kamuya ait işletme sayısının neredeyse tek hanelere düştüğünü belirten Tekin, "Türkiye'nin doğusundan batısına ne var ne yok satıyorlar" dedi.
SATILACAK KURUMA MİLYARLIK YATIRIM
CHP’li Tekin, sözlerinin devamında şunları ifade etti:
"Geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme yaşandı. Bizler, TEİAŞ‘ın özelleştirilmesine tüm kararlılığımızla karşı çıkarken, iktidar tarafından gözden çıkarılan TEİAŞ’a bir anda önemli yatırımlar yapılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı kararı ile özelleştirme işlemi 31.12.2022 tarihine kadar sonuçlandırılması talimatı verilen TEİAŞ, ne hikmetse birden kıymete binmiş, özelleştirme adı altında yandaş şirketlere peşkeş çekilmeden önce önemli yatırımlar yapılmaya başlanmıştı. Şimdi buradan soruyorum: Satacağınız kuruma neden milyarlık yatırım yaparsınız? Zaten 2 ay içerisinde satılacak bir kurum için neden ihale düzenlersiniz? Üstelik yaptığınız İhale, rekabete imkân sağlayan açık usül yerine, iktidarınızın istediği işi istediği şirkete verme aracı olarak kullandığı pazarlık usulüyle gerçekleşti. Yazık, gerçekten utanç verici bir durum geldiğimiz nokta."
YANDAŞLARIN İŞTAHINI KABARTIYOR
Ekonomik krizin temel nedeninin üretimden vazgeçip tüketime ve yandaşa peşkeş çekilen kamusal alanlar olduğuna işaret eden Tekin, "Bunun en büyük sorumlusu AKP iktidarıdır. Türkiye Cumhuriyeti bu işletmelerin büyük bir bölümünden kâr elde ediyordu. TEİAŞ’ın 2020 sonu mali tablolarını incelediğimizde, yaklaşık 28 milyar TL varlıkları, 14,9 milyar TL brüt satışı ve 4,65 milyar TL net kârı olduğunu görüyoruz. Bu anlamda TEİAŞ, AKP’li yandaşlar için doğal olarak iştah kabartan bir kuruluş. Ayrıca, TMMOB raporundan görüyoruz ki, TEİAŞ’a ait olan 753 adet trafo merkezi kamuya ait değerli araziler üzerinde konumlanmışken, 71.000 km’lik güzergâh boyunca kurulmuş olan nakil hatları direkleri de yine değerli araziler üzerinde yer alıyor ve bu araziler için irtifak hakkı da satın alınmış durumda.. Mevzu tam olarak ortada. Rant ve peşkeş" vurgusu yaptı.
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