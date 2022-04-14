AKP döneminde değişen Merkez Bankası Başkanları

14 Nisan 2022 Perşembe, 07:00

Bugün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14.30'da Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak.

AKP'nin yirmi yıllık iktidar süresi boyunca Merkez Bankası ve Başkanları defalarca tartışma konusu oldu.

Yirmi yılda 6 kez değişen Merkez Bankası Başkanı, son dönemde 3 kez değişti.

En son göreve getirilen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu oldu.

AKP iktidarı boyunca göreve gelen Merkez Bankası Başkanları ve görev süreleri:

Durmuş Yılmaz (2006-2011)

Doç. Dr. Erdem Başçı (2011-2016)

Murat Çetinkaya (2016-2019)

Murat Uysal (2019-2020)

Naci Ağbal (2020-2021)

Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu (2021-...



AKP'Lİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEDEF ALDI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası'nın para politiklarını sık sık eleştirerek Merkez Bankası Başkanlarını da hedef almıştı. En bilinen tartışmasını Erdem Başçı ile yaşayan Erdoğan, Merkez Bankasının para politikalarını ihanetle suçlamıştı.

Erdem Başçı cevap olarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Bugün yine rivayetler ortaya atılmış bunların hiçbirinin aslı olmadığına dair açıklamalar yapıldı" dedi.

MERKEZ BANKASINA MÜDAHALE SONRASI DOLAR FIRLADI

Dolar, geçen yıl aralık ayında 18’in üstüne çıktı.

Sonrasında, hazineye çok büyük maliyet yükleyecek şekilde uygulamaya konulan kur korumalı mevduat ve buna eşlik eden döviz satışıyla gerileme yaşandı.

Ama dolar yine de artış eğilimini sürdürdü.