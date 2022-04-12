TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu video konferansı gerçekleştirdi

12 Nisan 2022 Salı, 17:12

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

