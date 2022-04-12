TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu video konferansı gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
12 Nisan 2022 Salı, 17:12
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu video konferansı gerçekleştirdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM Başkanı İsmail Gülle ve ihracat temsilcileriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirerek gündemdeki ekonomik konular ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.


TCMB

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