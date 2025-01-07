AKP döneminde kıdem tazminatında dev düşüş: 'İşçi emeklisinin ev alma hayali bitti'

Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:18

Güncelleme: 07.01.2025 - 12:18

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) verilerine göre, AKP öncesinde asgari ücretin 4,8 katı olan kıdem tazminatı tavanı, Ocak 2025 itibarıyla asgari ücretin sadece 1,8 katına geriledi.

MEMUR ZAMLARI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 6 aylık memur zammı belirlendi. Memur maaş artışlarına paralel olarak kıdem tazminatı tavanı da arttı. 2025'in ilk yarısında memur ve emekli maaşlarına yapılan yüzde 11,53’lük zammın ardından kıdem tazminatı tavanı da aynı oranla 46 bin 659,83 TL’ye yükseldi.

DİSK-AR, 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanının 46 bin 655,43 TL olarak belirlenmesinin ardından "AKP kıdem tazminatını da eritti" başlıklı araştırmasını yayımladı. Araştırmada, "Haziran-Aralık 2024 döneminde 41 bin 828,42 TL olan kıdem tazminatı tavanı, yüzde 11,54 oranında artış gösterdi. Ancak kıdem tazminatına esas olması gereken enflasyon oranı yüzde 15,75 olarak açıklandı" ifadelerine yer verildi.

AKP DÖNEMİ İLE DÜŞÜŞ SÜRECİ

Kıdem tazminatının 12 Eylül döneminin bile gerisine düştüğü belirtilen araştırmada, yeni kıdem tazminatı tavanının asgari ücretin 1,8 katına indiği vurgulandı. 1978'de asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 1982’de asgari ücretle bağının koparılmasının ardından düşüşe geçti. 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte kıdem tazminatı asgari ücretin 4,8 katıydı. Ancak AKP döneminde bu oran, 12 Eylül dönemini bile geride bırakarak, 1,8 kat seviyelerine geriledi.

"İŞÇİ EMEKLİSİNİN EV ALMA HAYALİ BİTTİ"

DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, "AKP döneminde emekli olan işçinin kıdem tazminatıyla ev sahibi olma hayali sona erdi" diyerek kıdem tazminatının AKP iktidarında 12 Eylül döneminin de gerisine düştüğünü belirtti. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Kıdem tazminatını yok ettiler! 12 Eylül öncesinde asgari ücretin 7,5 katı olan kıdem tazminatı tavanı, 12 Eylül sonrası asgari ücretin 3,7 katına düşmüştü. AKP döneminde ise kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 4,8 katıydı. 22 yıllık AKP iktidarı sonrasında Ocak 2025'te kıdem tazminatı tavanı asgari ücretin 1,8 katına düştü! Artık işçi emeklilerinin kıdem tazminatıyla ev sahibi olma hayali sona erdi!"