Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu

Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesinin belirlendiği açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu
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AA
Yayınlanma: 03.01.2025 - 14:49

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEFTER TUTMA BEDELİ

2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 411 lira ile 9 bin 351 lira arasında değişecek.

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.


Etiketler: #Serbest muhasebecilik #asgari ücret tarifesi

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