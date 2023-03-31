AKP iktidarı, konfederasyonlar ile imzalanan sözleşmeyi devre dışı bırakıyor

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 04:00

İktidar ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021’de imzalanan kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolünde “geçici işçiler” ayrı bir başlıkta değerlendirildi ve bu kesimin daimi işçi kadrolarına geçirilmesi yönünde gerekli yasal çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Ancak iktidarın Meclis’e sunduğu son “torba” teklifte bu işçilere “şartlı kadro” öngörüldü.

ÇAYKUR’DA 6 AY

Geçici işçiler, kıdeme göre hizmet süresi en çok olan işçiye öncelik tanınarak işyerinde çeşitli nedenlerle boşalan kadrolara geçirilecek. Bu da yıllar alacak. Sürekli işçi kadroları için aranacak nitelikler ve boş kadro sayısını ise idare belirleyecek. Oysa sözleşmede geçici işçilerin herhangi bir şart olmadan kadroya alınması öngörülüyordu. Yine teklife göre geçici işçilerin çalışma süresi 9 ay 29 günden 11 ay 29 güne uzatılacak. Bunda da yetki bakanlıkta olacak. Oysa sözleşmede geçici işçiliğin tamamen kaldırılması öngörülüyordu.

Öte yandan ÇAYKUR’daki durum daha da karmaşık halde. Çünkü 9 bin geçici işçinin çalıştığı ÇAYKUR’da çay kampanya dönemi 6 ay. Teklifle getirilen süre uzatımı bu işçiler için yine bir işe yaramıyor. Çünkü işçiler 6 ay sonra işten çıkarılırken işsizlik maaşı alma hakları da olmuyor.