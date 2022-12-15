AKP, ilaç krizini zamla çözdü: Fiyatlar yüzde 36 arttı

15 Aralık 2022 Perşembe, 04:00

İlaç tedarikinde yaşanan kriz üzerine Sağlık Bakanlığı her yılın şubat ayında yapılan ilaç zammını bu aya çekti. Tüm ilaçlara yüzde 36.77 zam geldi. Eczacılar ise zamla gelen çözümlerin “geçici” olduğunu vurgulayarak yerli üretime önem verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım sayın cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda” dedi. Konuyu 6 metrelik “bulunamayan ilaçlar listesini” Meclis kürsüsünden göstererek gündeme getiren CHP Milletvekili ve eczacı Gamze Taşcıer, “Yıllardır bu sistemin böyle yürümeyeceğini, ilaç fiyat kararnamesinin yıl içerisinde tek bir kez düzenleniyor olmasının sürekli başa saran bir ilaç krizi yarattığını söylüyoruz. Böyle giderse tüm seneye yayılacak ilaç yoklukları bizi bekliyor” uyarısını yaptı. Taşcıer, “Krizin en temel sebebi Erdoğan ve partisinin ekonomiyi krize sokması, Türk Lirası’nın değerinin çok büyük kayıp yaşaması ve enflasyon. Yarın kurda bir oynama olduğunda kriz yeniden başlayacak. Türkiye’de üretilen ilaçların neredeyse tümünün hammaddesi ithal. 2021’de pazara 290 yeni ilaç sürüldü. Bunların yalnızca 31’i referans ilaç. Bu 31 referans ilacın tamamı ithal. Bu güncelleme bu haliyle bir fayda sağlamaz” değerlendirmesini yaptı.

"KENDİMİZ ÜRETMELİYİZ"

“Dışa bağımlı bir ilaç politikası ile bu işi artık sürdüremeyiz” diyen Türk Eczacılar Birliği (TEB) Başkanı Arman Üney, “Kendi ilacımızı, kendi etken maddemizi kendimizin üretmesi lazım. Bu anlamda da Türk Eczacıları Birliği olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” diye konuştu.