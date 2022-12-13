Eczanelerdeki ilaç krizi için bakanlık harekete geçti
Eczanelerdeki ilaçların temini ve sektörün desteklenmesi için hareket geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekmek için çalışmalara başladı.
Son dönemde, küresel çapta yaşanan ham madde sorunu ve artan maliyetler sağlık sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Yurt içinde de mevsimsel etkilerle reçete sayısındaki artışa bağlı olarak, ilaç talebindeki yoğunluk sebebiyle bazı ilaçların temininde zorluklar yaşanıyor.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, vatandaşların eczanelerdeki bazı ilaçlara erişemediklerine dair son dönemde artan şikayetler üzerine Bakanlık devreye girdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmeye hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin uhdesinde gerçekleştirilecek ilgili düzenlemeyle, ham madde temini, üretim maliyetlerindeki artış ve üretim planlaması konusunda sektöre destek olacak uygulama hayata geçirilerek vatandaşların ilaca zamanında erişimi sağlanacak.
BAKAN KOCA’DAN İLAÇ KRİZİ AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilere ilaç krizi ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
İlaç sorununun artan maliyetler ve hasta sayısından kaynaklandığını söyleyen Koca, “Gündemimizdeki en önemli konu bu. Sorunları çözeceğiz. Maliyetler arttı. Bu dönemde hasta sayımız ve reçete sayımız yüzde 40 oranında arttı” dedi.
Koca, “Dolayısıyla bu dönemde hasta yoğunluğu, reçete sayısının fazlalığı, belli ilaçlarda tüketimin yoğunluğu, ayrıca dünyada hammadde sorununun varlığı önemli bir neden” diye konuştu.
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