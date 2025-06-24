AKP kulislerinden zam sinyali: Emekli maaşları artabilir

AKP, 3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zam oranının netleşmesinin ardından harekete geçmeye hazırlanıyor. Altı aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle birlikte, emekli maaşlarına yapılacak yüzdelik zamma paralel olarak en düşük emekli aylığına da artış planlanıyor.

EMEKLİ MAAŞI YASAL DÜZENLEMEYLE ARTACAK

Ocak 2025’ten bu yana 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşına yasal düzenleme yapılması zorunlu görülüyor. Aksi halde kök maaşı bu seviyenin altında olan emekliler, yılın ikinci yarısında da aynı tutarda ödeme almaya devam edecek. Bu nedenle hükümet, kök maaşları düşük kalan emekliler için yeniden bir alt sınır belirlemek üzere çalışmalara başlıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17 BİN TL'YE YAKLAŞABİLİR

İlk değerlendirmelere göre, en düşük emekli maaşının 14 bin 469 TL’den, 16 bin 850 ile 17 bin 100 TL arasına yükseltilmesi bekleniyor. Bu artışın hayata geçmesi durumunda yaklaşık 4 milyon emeklinin yararlanacağı belirtiliyor. Yeni düzenlemenin 6 aylık maliyetinin ise 60 milyar TL’yi bulabileceği ifade ediliyor.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞİYOR

Ocak-mayıs döneminde TÜFE bazında oluşan enflasyon farkı yüzde 15,09 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayı enflasyonunun yüzde 1 olarak gelmesi halinde, altı aylık fark yüzde 16,24’e çıkacak. Bu durumda en düşük maaş, yaklaşık 2 bin 350 TL artışla 16 bin 819 TL’ye yükselecek. Eğer haziran enflasyonu yüzde 2 seviyesinde açıklanırsa, toplam fark yüzde 17,39 olacak ve en düşük emekli maaşı 2 bin 516 TL artarak 16 bin 985 TL seviyesine çıkacak.

Ancak bu artışlardan yararlanabilmek için kök maaşı düşük olanlar için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

YENİ DÜZENLEME MECLİS’E GELİYOR

Kesin rakamların belli olmasının ardından, AKP’nin üzerinde çalıştığı ve Çalışma Bakanlığı’na ilişkin düzenlemeleri içeren 10-12 maddelik yasa teklifine bu artışın da eklenmesi bekleniyor. Teklifin temmuz ayının ikinci haftasında Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.