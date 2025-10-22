AKP'li vekiller Meclis'e sundu: Kira gelirlerine yeni vergi paketi yolda!

AKP’li milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunduğu yeni vergi paketindeki kira gelirlerine ilişkin düzenlemenin ayrıntıları netleşti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan etki analizine göre yıllık kira gelirinin 47 bin TL’ye kadar olan kısmındaki istisnanın kaldırılmasıyla ev sahiplerinin devlete ödeyeceği vergi bugünkünün yaklaşık iki katına çıkacak.

KİRA GELİRLERİNDE İSTİSNA KALDIRILIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın teknik analizine göre, istisnanın kaldırılmasıyla her bir ev sahibi 2027’den itibaren en az iki kira bedeli tutarında vergi ödemek zorunda kalacak. İstisna, emekli, dul veya yetim aylığı alan ve kira geliri elde eden ev sahipleri için devam edecek. 2024’te 1 milyon 986 bin ev sahibi kira geliri elde edip istisnadan yararlanırken, bunların yaklaşık 500 bini emekli, dul veya yetim aylığı alıyor. İstisnanın kaldırılmasından en az 1,5 milyon ev sahibinin olumsuz etkilenmesi ve toplamda 22 milyar TL ilave vergi ödemesi bekleniyor. Bu da her bir ev sahibinin ortalama 15 bin TL ek vergi yüküyle karşılaşacağı anlamına geliyor.

İSTİSNADA ADALETSİZLİK TARTIŞMASI

Yeni düzenlemede işsizler ve işsizlik maaşı alanlar ile gelirini yalnızca kira geliri üzerinden sağlayan yurttaşlar istisnadan yararlanamayacak. Öte yandan büyük servet sahibi olup emekli aylığı alan bazı kesimler istisna avantajından yararlanacak. Teklifin komisyon görüşmelerinde bu eksikliklerin önergelerle düzeltilmesi bekleniyor.